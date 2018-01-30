Gazze sınır şeridinde 12 yıl aradan sonra ekim

REFAH (AA) - Gazze'nin Refah kentine bağlı Eş-Şevke beldesinde onlarca çiftçi, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) desteğiyle 12 yıl aradan sonra topraklarında ekim yaptı.

İsrail yönetiminin, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul etmesi nedeniyle topraklarında ekim yapamayan çiftçiler Kızılhaç'ın başlattığı proje sayesinde 2006'dan bu yana ilk defa ekim yaptı.

ICRC Delegesi Guislain Defurne'nin de iştirak ettiği ekim sırasında AA muhabirine açıklamada bulunan Komite sözcüsü Suheyr Zakkut, 2015 yılında başlattıkları projeyle Gazze sınır şeridinde 6 bölgenin hedeflendiğini söyledi.

Projenin, Gazze ve İsrail'deki ilgili makamlar ile Filistinli çiftçi komitelerinin koordinasyonuyla gerçekleştiğini belirten Zakkut, araziye buğday ekildiğini, hasat alınması halinde çiftçilerin onurlu bir şekilde rızıklarını kazanmalarının sağlanacağını kaydetti.

Zakkut, Refah'ın doğusu ile Han Yunus'a sınır olan Şevke ve El-Fuhari beldelerinin, proje kapsamında hedeflenen bölgelere bu sene dahil edildiğini, böylece projenin, Gazze'deki ekili alanların yüzde 55'ini kapsayacak şekilde genişletildiğini aktardı.