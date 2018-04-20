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Gazze sınırında bir Filistinli daha şehit düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine bugünkü müdahalesinde şu ana kadar 2 Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan barışçıl göstericilere saldırısı sonucu bir Filistinlinin şehit olduğu, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Ahmed Reşad Usamine'nin (24) şehit olduğunu, 40 kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, bugün göstericilerden 25 yaşındaki Ahmed Nebil Ebu Akl'in şehit düştüğünü açıklamıştı.

Usamine'nin hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 37'ye yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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