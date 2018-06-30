Gazze sınırında Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını kutladı.
Gazze İsrail sınırında bir grup Filistinli, ellerinde Erdoğan'ın fotoğrafını ve Türk bayrağını taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını kutlayan Filistinliler, Erdoğan'a övgü içeren sloganlar attı.
Filistinli Emin Selim (20), Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Filistin halkına ve Gazze'ye verdiği destekten dolayı iftihar ettiklerini belirtti.
Selim, "Filistin meselesine yönelik tutumundan dolayı Erdoğan'ı çok seviyoruz. Onu takdir ediyoruz. Biz ve Türkler, bizi öldüren ve yuvalarımızı yıkan İsrail zulmüne karşı tek yüreğiz." dedi.
Gazze sınırında Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı
Mardin Dargeçit'te üs bölgesine saldırı! Anında karşılık verildi!
CHP'li Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'in o sözlerine Habertürk canlı yayınında cevap!
Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber
MHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıt
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı
Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum