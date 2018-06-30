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Gazze sınırında Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 00:52 | Son Güncelleme

Gazze sınırında Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

Gazze sınırında Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını kutladı.

Gazze İsrail sınırında bir grup Filistinli, ellerinde Erdoğan'ın fotoğrafını ve Türk bayrağını taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki başarısını kutlayan Filistinliler, Erdoğan'a övgü içeren sloganlar attı.

Filistinli Emin Selim (20), Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Filistin halkına ve Gazze'ye verdiği destekten dolayı iftihar ettiklerini belirtti.

Selim, "Filistin meselesine yönelik tutumundan dolayı Erdoğan'ı çok seviyoruz. Onu takdir ediyoruz. Biz ve Türkler, bizi öldüren ve yuvalarımızı yıkan İsrail zulmüne karşı tek yüreğiz." dedi.

Gazze sınırında Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

Gazze sınırında Erdoğan'ın seçim zaferi kutlandı

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferi

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