Gazze sınırında gönüllü kadın doktor şehit oldu

Gazze'nin doğu sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu Filistinli gönüllü kadın doktor Razan Eşref en-Neccar'ın şehit olduğu, 40'i gerçek mermiyle olamak üzere 100 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, gönüllü doktor Neccar'ın, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda göstericilere ateş açması sonucu şehit olduğunu belirtti.

Kudra, Neccar'ın, Gazze sınırında gösterilerde yaralananları sahada gönüllü olarak tedavi etmeye çalıştığını aktardı.

Kudra ayrıca, 40'i gerçek mermiyle olmak üzere 100 Filistinlinin de farklı yerlerinden yaralandığını ve göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade etti.

İsrail ablukası altında yıllardır büyük insani bir kriz yaşayan Gazze Şeridinde 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında sınırda bugün de "Hayfa'dan Gazze'ye kan ve kader ortaklığı" adı verilen yürüyüş düzenleniyor.