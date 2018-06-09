Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FKHC) Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, İsrail'in Büyük Dönüş Yürüyüşünü durdurmak için uluslararası alanda çaba sarf ettiğini söyledi.

Büyük Dönüş Yürüyüşüne katılan Mezher, Büyük Dönüş Yürüyüşünün İsrail'in hesaplarını altüst ettiğini ve işgalcileri yıldırdığını ifade etti. Mezher, İsrail'in gösterileri sona erdirmek için uluslararası alanda çaba sarf ettiğini belirtti.

Filistinlilerin ulusal haklarını insani boyuttaki davalar için feda etmeyeceğini vurgulayan Mezher, "Bizler ulusal bir dava için mücadele ediyoruz." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, biri çocuk 4 Filistinlinin şehit olduğunu açıklamıştı.

Gösterilerde, 9'u ağır, 117'si gerçek mermiyle olmak üzere 618 kişinin yaralandığını ifade eden Kudra, bunlardan 48'inin çocuk, 20'sinin kadın, 2'sinin sağlık görevlisi ve 5'inin ise gazeteci olduğunu aktarmıştı.