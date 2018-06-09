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Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 00:44 | Son Güncelleme

FHKC Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, İsrail'in Büyük Dönüş Yürüyüşünü durdurmak için uluslararası alanda çaba sarf ettiğini söyledi

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FKHC) Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, İsrail'in Büyük Dönüş Yürüyüşünü durdurmak için uluslararası alanda çaba sarf ettiğini söyledi.

Büyük Dönüş Yürüyüşüne katılan Mezher, Büyük Dönüş Yürüyüşünün İsrail'in hesaplarını altüst ettiğini ve işgalcileri yıldırdığını ifade etti. Mezher, İsrail'in gösterileri sona erdirmek için uluslararası alanda çaba sarf ettiğini belirtti.

Filistinlilerin ulusal haklarını insani boyuttaki davalar için feda etmeyeceğini vurgulayan Mezher, "Bizler ulusal bir dava için mücadele ediyoruz." dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, biri çocuk 4 Filistinlinin şehit olduğunu açıklamıştı.

Gösterilerde, 9'u ağır, 117'si gerçek mermiyle olmak üzere 618 kişinin yaralandığını ifade eden Kudra, bunlardan 48'inin çocuk, 20'sinin kadın, 2'sinin sağlık görevlisi ve 5'inin ise gazeteci olduğunu aktarmıştı.

Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Nekse'nin 51. yılı dolayısıyla barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi düzenleniyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Halk Kurtuluş Cephesi israil

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