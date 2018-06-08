Nekse'nin 51. yılı nedeniyle Gazze sınırında düzenlenen barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi başladı.

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekse"yi anmak için yapılan Milyonluk Kudüs gösterisi için sınıra akın etti.

Gazze sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri kapsamında yapılan ve Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından "Milyonluk Kudüs" gösterisi adı verilen eyleme katılmak için yüzlerce kişi sınırda toplandı.

Gösterilere katılan eylemciler ramazan ayının son cuma namazını da sınır bölgelerinde kurulan "Dönüş kamplarında" kıldı.

Öte yandan sağlık ekipleri de İsrail'in muhtemel saldırılarına hazırlık amacıyla tıbbi müdahale çadırlarında yerini aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

