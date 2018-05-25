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Gazze sınırında yaralananların sayısı 109'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:41 | Son Güncelleme

Gazze sınırında yaralananların sayısı 109'a yükseldi

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün dokuzuncu haftasında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu yaralananların sayısı 109'a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğusundaki gösterilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak yaptığı müdahalelerde gazdan etkilenenler de dahil olmak üzere yaralananların sayısının 109'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yaralılara ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Bakanlık bir önceki açıklamasında bugünkü gösterilere yapılan müdahalelerde 86 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteciler ve çocukların da bulunduğu 110'den fazla Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, binlerce Filistinli de yaralandı.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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