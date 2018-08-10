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Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde gönüllü bir sağlık görevlisi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 19:10 | Son Güncelleme

Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde gönüllü bir sağlık görevlisi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu


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