"Gazze sınırındaki gösteriler devam edecek"

Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, Filistinlilerin, Gazze-İsrail sınırındaki barışçıl gösterilerine devam edeceğini belirtti.

Heyete bağlı Hukuk Komitesi üyesi Salah Abdulati, Gazze'nin doğu sınırı yakınlarında düzenlediği basın toplantısında, "Bu gösteriler devam edecek ve ABD ile İsrail'in, Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması çalışmalarına tepki olarak 15 Mayıs'ta zirve noktasına ulaşacak." dedi.

Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerin devam edebilmesi için uluslararası toplumun göstericileri himaye etmesi gerektiğini vurgulayan Abdulati, İsrail güçlerinin, dün sabahtan bu yana güç kullanarak göstericileri yıldırmaya çalışması sonucu 15 Filistinlinin şehit edildiğini, binden fazla kişinin yaralandığını, bu durumun bir savaş suçu olduğunu aktardı.

Abdulati, Filistinlilerin hiçbir şekilde şiddete başvurmadığını ancak İsrail askerlerinin, uluslararası insani hukuka riayet etmeksizin "aşırı ve öldürücü" güç kulladığını kaydetti.

- "İsrail, yürüyüşlere katılan savunmasız sivillere karşı savaş için plan yapıyor"