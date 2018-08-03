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Gazze sınırındaki gösterilerde 1 Filistinli şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 20:30 | Son Güncelleme

Gazze sınırındaki gösterilerde 1 Filistinli şehit oldu

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde 1 kişinin şehit edildiği, 120 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde Yahya Yagi (25) isimli Filistinli gencin İsrail askerlerince vurularak şehit edildiğini belirtti.

Kudra, İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 120 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Yahya Yagi'nin şehit düşmesiyle birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki can kaybı 156'ya yükseldi.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Gazze gösteri israil şehit

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