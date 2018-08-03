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Gazze sınırındaki gösterilerde 25 Filistinli yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 19:26 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen gösteriye müdahalesinde 25 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen gösteriye müdahalesinde 25 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri 19'uncu cumasında da devam ediyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi tarafından "Şehit Muhammed Tarık Dar Yusuf'a vefa" ismi verilen 19'uncu cuma gösterilerine katılmak için Gazze'de yaşayan Filistinliler İsrail sınırına gitti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu 25 kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, bazı göstericilerin İsrail askerlerince vurularak yaralandığını ifade etti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı açıklamada, gösterilerin bugün hedeflerine ulaşmaya daha yakın olduğunu, Filistin halkının büyük fedakarlıklarından sonra meyvelerini vereceğini ve ulusal hedeflere ulaşana dek süreceğini belirtti.

Kanu, Hamas liderlerinin yürüyüşlere katılmasının liderlerin Filistin halkı ile uyumunu yansıttığını ifade etti.

Hamas'ın dün Gazze'ye dönen liderlerinin Gazze sınırının doğusundaki gösterilere katılması kararlaştırılmıştı.

İslami direniş hareketi Hamas'ın sürgünde bulunan iki numaralı ismi Salih el-Aruri ve beraberindeki Siyasi Büro üyeleri Husam Bedran, İzzet er-Rişk ve Musa Ebu Merzuk dün Gazze'ye geçmişti.
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- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 23'ü çocuk, 3'ü kadın ve 2'si sağlık görevlisi olmak üzere 155 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 17 binin üzerinde Filistinli de yaralandı.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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