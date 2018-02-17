Gazze sınırındaki patlamada 4 İsrail askeri yaralandı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, Gazze sınırında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerinin yaralandığını duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığı bildirildi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ronen Manelis, yaptığı yazılı açıklamada, bölge istikrarını sarsan "tehlikeli bir saldırı" niteliğindeki olayın sorumlusunun Hamas olduğunu öne sürerek, "Gazze'de yaşananların, yer altı ve yer üstünde olanların tümünden Hamas'ı sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında rutin devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesine karşılık olarak Gazze'nin güney kesimindeki gözetleme noktasının bombalandığı bildirilmiş, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmemişti.
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