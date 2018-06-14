"Gazze Sörf Kulübü" belgesel film gösterimi

İSTANBUL (AA) - Filistinli sörfçülerin engelleme ve zorluklara rağmen devam ettirmeye çalıştıkları sörfçülüğü konu alan "Gazze Sörf Kulübü" (Gaza Surf Club) isimli belgesel filmim gösterimi yapıldı.

SALT Beyoğlu Açık Sinema'da bu yıl "yenilenme" temasının işlendiği "Perşembe Sineması" gösterimleri kapsamında gösterilen belgesel, Arapça ve İngilizce orijinal sesi üzerine, Türkçe ve İngilizce alt yazısıyla izlendi.

Belgeselde, İsrail'in yasakçı tavrı nedeniyle Gazze Şeridi'nden çıkışlarına izin verilmeyen Filistinli gençlerin sörf tutkuları konu alınıyor.

Yönetmenliğini Philip Gnadt ve Mickey Yamine'in yaptığı 2016 yapımı 87 dakikalık belgesel film, Gazzeli sörfçülerin hikayelerini röportaj ve aktüel çekimlerle anlatıyor.

Perşembe Sineması gösterimleri, 21 Haziran'da "Paris Yanıyor" ve 28 Haziran'da "Bizden Biri" filmleriyle devam edecek.

