HABER

Gazze yolundaki "Özgürlük Filosu"na uluslararası koruma talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 04:53 | Son Güncelleme

Norveç ve İsveç'ten yola çıkan ve bu sabah Gazze'ye ulaşması beklenen Özgürlük Filosu'na katılan aktivistlere uluslararası koruma talep edildi

Gazze'de Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Ulusal Hareketi, geçen mayıs ayında Norveç ve İsveç'ten yola çıkan ve bu sabah Gazze'ye ulaşması beklenen "Özgürlük Filosu"na katılan aktivistlere uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Hareket Sözcüsü Ethem Ebu Selime, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "İşgal güçlerini, Gazze ablukasını kırmak için İsveç ve Norveç'ten yola çıkan Özgürlük Filosu'na engel olmaması konusunda uyarıyoruz." dedi.

Uluslararası topluma, bu sabah Gazze'ye ulaşması beklenen "Özgürlük Filosu"na katılan aktivistlere koruma sağlanması çağrısı yapan Ebu Selime, "15 ülkeden 36 aktivistin olduğu filoyu karşılamaya hazırız." ifadesini kullandı.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan filodaki aktivistler, uğradıkları limanlarda Gazze'ye yönelik ablukayı dünyaya anlattı.

Gazze Özgürlük Filosu, Gazze meselesiyle ilgili farkındalık, bilinçlendirme ve kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.

PARTNERHavada doğan kabin memurunun inanılmaz hikayesiHavada doğan kabin memurunun inanılmaz hikayesi
Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensinErdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin
Adnan Oktar yetimin mirasına el koymuş!Adnan Oktar yetimin mirasına el koymuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Koruma Özgürlük Filosu

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Bedelli askerliğin detayları! Dikkat çeken ders!

İşte Bedelli askerliğin detayları! Dikkat çeken ders!

BRICS nedir? Hangi ülkeler üye?

BRICS nedir? Hangi ülkeler üye?

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

Erdoğan'dan tarihi teklif! BRICS'e 'T' eklensin

Adnan Oktar yetimin mirasına el koymuş!

Adnan Oktar yetimin mirasına el koymuş!

CHP'de dananın kuyruğu yarın kopacak!

CHP'de dananın kuyruğu yarın kopacak!

Erdoğan'dan ABD'ye çok sert tepki!

Erdoğan'dan ABD'ye çok sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.