Gazze'de 2 milyondan fazla Filistinli trajik bir durum yaşıyor

Gazze'de halkın yüzde 56,6'sının gıda güvenliğinden yoksun olduğunu, yüzde 80'inin ise fakirlik sınırının altında yaşadığını vurgulayan Maruf, halkın yarısına yakınının her ay hükümetten ya da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'ndan (UNRWA) gıda yardımı aldığını kaydetti.

Filistin hükümeti, Nisan 2017'den beri Gazze'deki memurların maaşının yüzde 30'unu keserken, geçen mart ayının maaşlarının yüzde 50'sini kesti. Nisan 2018'in maaşlarını ise henüz ödemedi.

Maruf, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'deki memurların maaşlarını kesme, çoğunu emekliye sevk etme, sağlık, eğitim, elektrik sektörü ve belediyeler gibi yaşamsal alanlara yönelik ödemeleri durdurma gibi cezalandırma uygulamalarının ardından buradaki insani durumun daha da kötüye gittiğini belirtti.

Gazze'de, İsrail'in uyguladığı abluka ve Mahmud Abbas yönetiminin müeyyideleri nedeniyle 1,4 milyonu mülteci 2 milyondan fazla Filistinli trajik bir durum yaşıyor.

Sosyal İşler Bakanlığının, her ay fakir ailelere verilmek için tahsis edilen 9 milyon dolar değerindeki yardımın dağıtımını geciktirmesini de eleştiren Maruf, söz konusu yardım programından 72 bin ailenin yararlandığını aktardı.

- Sınır kapıları ve seyahat özgürlüğü

Vatandaşların seyahat özgürlüğüne de değinen Maruf, Mısır'ın, Refah Sınır Kapısı'nı geçen yıl sadece 39 gün açtığını ve kapıdan bu sürede yaklaşık 17 bin kişinin geçiş yaptığını dile getirdi.

Maruf, Gazzelilerin 4 yıldan beri umre ibadetini yerine getirmelerinin engellendiğini ifade etti.

Gazze halkının yüzde 85'inden fazlasının güvenlik sınırlamaları nedeniyle Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçiş yapamadığını belirten Maruf, kapıdan 2017 yılında yüzde 50'si mükerrer isim olmak üzere yaklaşık 10 bin kişinin geçiş yapabildiğini aktardı.

Sınır kapılarının kapanmasının sağlık sektörüne zararlarıyla ilgili ise Maruf, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar ve kullandığı uluslararası yasaklı silahlar nedeniyle sayıları belirgin bir şekilde artan kanser hastaları başta olmak üzere yurt dışında tedavi edilmesi gerekenlerin yüzde 56'sına Gazze'den çıkış izni verilmediğini belirtti.