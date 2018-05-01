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"Gazze'de 250 binden fazla işçi işsiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 06:03 | Son Güncelleme

"Gazze'de 250 binden fazla işçi işsiz"

Gazze'de Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, bölgede 250 bini aşkın Filistinli işçinin işsiz olduğunu duyurdu.

Komite Başkanı Cemal el-Hudari, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, üniversite mezunlarının yanı sıra bölgede 250 bini aşkın Filistinli işçinin işsiz olduğunu kaydetti.

"Ablukanın çeşitli sektörler üzerinde yoğunlaşması, işçilerin ve diğer kesimlerin içinde bulunduğu trajik durumu artırdı." ifadesini kullanan Hudari, Gazze'deki işçilerle maaşlarını zamanında ve tamamını alamayan hükumet çalışanlarının sıkıntılarını giderecek bir çözüm planı geliştirilmesini istedi.

Hudari, uluslararası kamuoyuna, İsrail ablukası karşısında net bir tutum sergilemesi ve Gazze'nin karadan, havadan ve denizden dış dünyayla bağlantısının kurulması için çalışması çağrısında bulundu.

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250 binden fazla işçi Gazze işsiz

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