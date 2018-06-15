Gazze'de abluka altında Ramazan Bayramı

Gazze'deki Filistinliler, Ramazan Bayramı'nı İsrail ablukası altında ve daha önce görülmemiş derecede kötü ekonomik şartlar altında karşıladı. Alım gücünün son derece düşmesi ve bayram ihtiyaçlarının karşılanamamasından dolayı Filistinliler arasında genel bir hayal kırıklığı hakim. Mağaza sahiplerinin ticarethanelerinde makul düzeyde mal sunmalarına rağmen müşteriler çok az alışveriş yapıyor.

\ - Çarşılarda müşteri yok Gazze'nin en ünlü çarşılarından Es-Saha'ya alışveriş yapmak için gelen Suha Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cebinde kendisine annesinin verdiği 50 şekelden (15 dolar) başka para bulunmadığını ve bununla çocuğuna bayramlık elbise almak istediğini söyledi. Suha, eşinin devlet memuru olduğunu, maaşının bir kısmını yaklaşık bir hafta önce aldığını ve onunla da ramazan ayı boyunca biriken borçlarını ödediğini belirtti. Çarşıya çocuğuyla birlikte gelen Suha, kendisinden oyuncak almasını isteyen çocuğunun talebini yerine getirememenin üzüntüsünü yaşıyor. Oyuncakçı İbrahim Habbuş (28) ise yıl boyunca beklediği bayram sezonunda müşterilerin azlığından şikayetçi.

Geçen yıllardaki bayramlarda büyük miktarda oyuncak sattığını aktaran Habbuş, bu yıl satışa sunduğu oyuncakların şimdiye kadar sadece yüzde 20'sini satabildiğini aktardı. Dükkana gelen müşterilerin oyuncakları maliyetinden daha ucuza almak istediğini belirten Habbuş, bunun, Gazze halkının büyük bir kesiminin fakir olmasından kaynaklandığını dile getirdi. Seyyar satıcılık yapan Said et-Tabatibi (26) ise önüne koyduğu elbiseleri indirimli fiyata sattığını söylese de kötü ekonomik şartlardan dolayı müşterilerin ilgisini çekmiyor. Bayram öncesinde çarşının durumunun çok kötü ve müşterilerin çok az olduğunu ifade eden Tabatibi, müşterilerin çarşıya geldiğini, piyasadaki mallara baktığını ancak alışveriş yapmadan geri gittiğini söyledi. Diğerleri gibi kendisi de çarşıdaki hareketliliğin durmasından şikayet eden Tabatibi, Filistin hükümeti ile gruplara ekonomik durumu kurtarmak için müdahale etme çağrısında bulundu. Roka satıcısı Rami Ebu Hatır da sabahtan beri sadece 3 dolarlık satış yapabildiğini belirterek, çocuklarına bayramlık elbise alamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi.