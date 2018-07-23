Gazze'de abluka karşıtı gösteri

Gazze'de onlarca kişi, İsrail'in, 2006'dan bu yana uyguladığı ablukayı ağırlaştıran yeni kararlara imza atmasını protesto etti.
Gazze'de sol eğilimli Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) tarafından düzenlenen protestoda, İsrail ablukasının kırılması için uluslararası müdahale çağrısı yapan dövizler taşındı.
FDKC Merkez Komite üyesi Abdulhamid Hamed gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in temelsiz gerekçelerle ablukayı ağırlaştıran kararlar almasını endişeyle takip ettiklerini söyledi.
İsrail'in ablukayı ağırlaştırmasının devlet terörü ve savaş olduğunu belirten Hamed, bunun amacının da Gazze'yi karanlığa gömmek ve Filistin ekonomisini iflas ettirmek olduğunu kaydetti.
Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletleri (BM) ve insan hakları kuruluşlarını Filistin halkına karşı yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağıran Hamed, İsrail'in süregelen saldırılarının da durdurulmasını istedi
İsrail, 17 Temmuz'da Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı gıda ve ilaç girişi hariç tamamen kapatmış, Gazze açıklarındaki avlanma mesafesini de 9 milden 3 mile düşürmüştü.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.
İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.
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