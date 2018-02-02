Gazze'de abluka karşıtı gösteri ve ulusal birlik çağrısı

Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteride İsrail ablukası protesto edilerek, "ulusal birlik" çağrısı yapıldı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) çağrısı üzerine Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda toplanan onlarca Filistinli, abluka karşıtı sloganlar attı. Filistin bayrakları açan göstericiler, "Ey yönetim taleplerimiz var, işitin bizi", "Bizler insanız", "Ey dünya çocukluğumu kurtar", "Gazze'nin çığlığını duyun" yazılı dövizler taşıdı.
AA muhabirine konuşan protestoculardan Heniyye ez-Zeanin, "Abluka ve Filistin uzlaşısının sağlanamamasından dolayı başımıza gelen sıkıntı ve acıları ifade etmek ve sona erdirmek için buraya geldik." dedi.
Elektrik krizi ve tıbbi malzeme eksikliğine dikkati çeken Zeanin, "Elektrik sıkıntısı çok kötü, sağlık hizmetleri ise aşamalı olarak durdurulmaya başladı. Bununla beraber Gazze'de işsizlik ve yoksullukta ciddi oranda artış oldu." ifadelerini kullandı. Zeanin, Gazze'deki insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için su, elektrik, iş ve temel yaşam malzemesi talebini dile getirdi.
İsrail, Hamas'ın 2006'daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından, Gazze'ye abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen bu abluka aralıksız devam ediyor.
Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler çerçevesinde 12 Ekim 2017'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "Uzlaşı Anlaşması"nı imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirmesi kararlaştırılmıştı.
(AA)
PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi
TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu
20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!
Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz
Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı
Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı
Ve Erdoğan harekete geçti
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
Yeniden yaşadığı yerde!
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum