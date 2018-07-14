HABER

Gazze'de ateşkes çabaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:16 | Son Güncelleme

Hamas, Gazze'de ateşkes sağlanması için Mısır ve uluslararası bazı tarafların kendileriyle temas kurduğunu açıkladı

Hamas, Mısır ile uluslararası bazı tarafların Gazze'de ateşkesin sağlanması için kendileriyle iletişime geçtiğini duyurdu.

Hamas sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır ve ismini vermediği bazı tarafların Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla kendileriyle temas kurduğunu söyledi.

Kasım, söz konusu taraflara "Gazze'ye yönelik saldırılara İsrail'in başladığını ve onun durdurması gerektiğini, direnişin tavrının saldırıya verilen tepki olduğunu ilettiklerini" kaydetti.

Hamas'ın ateşkesle ilgili tavrının net olduğunu, bunun için öncelikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması gerektiğini belirten Kasım, Filistinli grupların her zaman olduğu gibi aralarında konuyu istişare edip ortak tavır alacaklarını bildirdi.

Mısır'dan konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

İsrail bugün öğle saatlerinden bu yana Hamas ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştiriyor. Söz konusu saldırılarda iki çocuk şehit olmuş, 14 kişi yaralanmıştı.

PARTNERHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke ettiHerkes onunla dalga geçiyordu! Değişimi şoke etti
Gaziler ve şehit yakınları akşam yemeğinde buluştu Gaziler ve şehit yakınları akşam yemeğinde buluştu 
İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak? Önleminizi almadan dışarı çıkmayın!İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak? Önleminizi almadan dışarı çıkmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas mısır

En Çok Okunan Haberler

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!

15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.