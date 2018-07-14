Gazze'de ateşkes çabaları

Hamas, Mısır ile uluslararası bazı tarafların Gazze'de ateşkesin sağlanması için kendileriyle iletişime geçtiğini duyurdu.
Hamas sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır ve ismini vermediği bazı tarafların Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla kendileriyle temas kurduğunu söyledi.
Kasım, söz konusu taraflara "Gazze'ye yönelik saldırılara İsrail'in başladığını ve onun durdurması gerektiğini, direnişin tavrının saldırıya verilen tepki olduğunu ilettiklerini" kaydetti.
Hamas'ın ateşkesle ilgili tavrının net olduğunu, bunun için öncelikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması gerektiğini belirten Kasım, Filistinli grupların her zaman olduğu gibi aralarında konuyu istişare edip ortak tavır alacaklarını bildirdi.
Mısır'dan konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
İsrail bugün öğle saatlerinden bu yana Hamas ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştiriyor. Söz konusu saldırılarda iki çocuk şehit olmuş, 14 kişi yaralanmıştı.
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