HABER

Gazze'de ateşkes sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 23:35 | Son Güncelleme

Hamas, Mısır'ın arabuluculuk çalışmaları sonucu Gazze'de saldırıların durması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu - İslami Cihad, varılan anlaşmayı kabul ettiğini açıkladı

Hamas, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "pek çok tarafın ilk andan itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için çaba sarfettiğini ve Mısır'ın bu konudaki çalışmalarının, çabaların başarıyla sonuçlandığını" söyledi.

İslami Cihad da Gazze'deki saldırıların durdurulması için İsrail'le varılan anlaşmayı onayladığını açıkladı.

İslami Cihad Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine, Mısır'ın, Gazze'de saldırıların durması yönündeki çabalarına karşılık verdiklerini ve akşam saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe giren anlaşmayı kabul ettiklerini dile getirdi.

Şihab, İsrail anlaşmaya bağlı kaldığı müddetçe kendilerinin de kalacağını, karşı taraftan gelecek herhangi bir saldırıya ise karşılık vereceklerini ifade etti.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, daha önce yaptığı açıklamada, Mısır ve ismini vermediği bazı tarafların Gazze'de ateşkes sağlanması amacıyla kendileriyle temas kurduğunu duyurmuştu.

İsrail, bugün öğle saatlerinden bu yana Hamas ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar gerçekleştiriyor. Söz konusu saldırılarda 2 çocuk şehit olmuş, 25 kişi yaralanmıştı.

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta "Şule için adalet" eylemi
Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor! Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

En Çok Okunan Haberler

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Marmaris'te 15 Temmuz gecesi Erdoğan ve korumasının kaldığı odalara 2 yıldır kimse girmiyor!

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Cenk Tosun maça damga vurdu!

Cenk Tosun maça damga vurdu!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!

15 Temmuz Mesajları: kısa, uzun, resimli ve resimsiz! En anlamlı 15 Temmuz anma mesajları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.