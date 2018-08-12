Gazze'de balık üretimi yüzde 30 azaldı

İsrail'in işgal altındaki Gazze'de avlanma alanlarını sahilden 3 mile düşürmesi nedeniyle balık üretimi yüzde 30 azaldığı, yaklaşık 4 bin balıkçının yanı sıra ilgili mesleklerde çalışan bin 500 kişinin büyük zarar gördüğü bildirildi.

Gazze'deki sivil toplum kuruluşu Filistin İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze açıklarında avlanma alanını 3 mile indirmesine işaret edilerek, balık üretiminin, yeni abluka kararları ve avlanma mesafesinin düşürüldüğü dönemin öncesine oranla yüzde 30 azaldığı aktarıldı.

Üretimde yaşanan ciddi düşüşün balıkçılıkla geçinen ailelerin maişetine tesir ettiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 4 bin balıkçının yanı sıra bu meslekle ilişkili diğer sektörlerden bin 500 kişinin de olumsuz şekilde etkilendiği ve büyük zarar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, balıkçıların İsrail yönetimi için tehlike unsuru teşkil etmediği, mesleklerini icra edebilmek için kendilerine imkan verilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail makamlarına avlanma alanlarına ilişkin uyguladığı daraltmadan acilen vazgeçmesi çağrısı yapılan açıklamada, bu tür ihlallerin toplu cezalandırma fiillerinin bir devamı olduğu kaydedildi.