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Gazze'de belediyeler yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet veremiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 20:03 | Son Güncelleme

Gazze Belediyeler Birliği Başkanı Hicazi: - "Uyarılarımız kimseye ulaşmamış gibi görünüyor. Şu ana kadar net bir dönüş alamadık. Bu durum kaçınılmaz bir felakete yol açacak"

Gazze Belediyeler Birliği Başkanı Nizar Hicazi, belediyelerin daha önce taahhüt ettiği çöp toplama ve alt yapı gibi temel hizmetlerin yüzde 50 oranında azaltıldığını açıkladı.

Gazze'de basın toplantısı düzenleyen Hicazi, "Uyarılarımız kimseye ulaşmamış gibi görünüyor. Şu ana kadar net bir dönüş alamadık. Bu durum kaçınılmaz bir felakete yol açacak." dedi.

Belediyelerde kuyu, kanalizasyon ve çöp toplama araçları için bulunan yakıtın ihtiyacın yüzde 30'unu bile karşılamak için yeterli olmadığına dikkati çeken Hicazi, söz konusu yakıt açığı nedeniyle belediyeler hizmetlerini yüzde 50 oranında azaltma kararı aldığını belirtti.

Bu yılın başında belediyelerin fatura gelirlerinde en düşük seviyeye ulaşıldığını dile getiren Hicazi, ekonomik sıkıntı nedeniyle faturaların ödenmediğini, bu durumun ise krizi büyüteceğini ifade etti.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

Son istatistiklere göre Gazze'deki fakirlik oranı yüzde 80'e, işsizlik oranı ise yüzde 50'ye ulaşmış durumda.

Gazze'de ablukanın başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölgenin ihtiyacı olan 600 megavat elektriğin ancak 210 megavatı temin edilebiliyor.

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