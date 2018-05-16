"Gazze'de binden fazla çocuk ciddi şekilde yaralandı"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan binden fazla Filistinli çocuğun, ciddi ve kalıcı hasar bırakan yaralanmalara maruz kaldığını bildirdi.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, "UNICEF ve ortakları, yaklaşık 70 bin kişinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gazze Şeridi'ne acil olarak iki tır dolusu tıbbi malzeme ulaştırdı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'ye sevkiyatı gerçekleştirilen tıbbi ekipman ve ilaçlar içinde yaralıların tedavisi için antibiyotikler, tuz çözeltisi ve şırıngalar bulunduğu aktarıldı.

Bölgede son dönemde artan İsrail şiddetinin, akaryakıt, elektrik ve tıbbi malzeme eksikliğinden dolayı zaten zayıf olan sağlık sistemini çökme aşamasına getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, sağlık kuruluşlarının hayati tehlikesi bulunan yaralıları tedavi etmekte zorluklar yaşadığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde binden fazla çocuğun yaralandığı belirtilerek, "Bu yaralanmaların birçoğu, ampütasyonlar da dahil olmak üzere ciddi ve potansiyel olarak yaşamı değiştirici nitelikte." ifadesi kullanıldı.