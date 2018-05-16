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"Gazze'de binden fazla çocuk ciddi şekilde yaralandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 15:15 | Son Güncelleme

UNICEF, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde binden fazla Filistinli çocuğun, ciddi ve kalıcı hasar bırakan yaralanmalara maruz kaldığını kaydetti

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan binden fazla Filistinli çocuğun, ciddi ve kalıcı hasar bırakan yaralanmalara maruz kaldığını bildirdi.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, "UNICEF ve ortakları, yaklaşık 70 bin kişinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gazze Şeridi'ne acil olarak iki tır dolusu tıbbi malzeme ulaştırdı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'ye sevkiyatı gerçekleştirilen tıbbi ekipman ve ilaçlar içinde yaralıların tedavisi için antibiyotikler, tuz çözeltisi ve şırıngalar bulunduğu aktarıldı.

Bölgede son dönemde artan İsrail şiddetinin, akaryakıt, elektrik ve tıbbi malzeme eksikliğinden dolayı zaten zayıf olan sağlık sistemini çökme aşamasına getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, sağlık kuruluşlarının hayati tehlikesi bulunan yaralıları tedavi etmekte zorluklar yaşadığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde binden fazla çocuğun yaralandığı belirtilerek, "Bu yaralanmaların birçoğu, ampütasyonlar da dahil olmak üzere ciddi ve potansiyel olarak yaşamı değiştirici nitelikte." ifadesi kullanıldı.

İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli çocukları hedef göstermesine tepki gösterilen açıklamada, çocukların hedef alınmaması ve korunması gerektiği vurgulandı.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Rupert Colville, dün yaptığı açıklamada, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan 14 Filistinli çocuğun şehit olduğunu kaydetmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.

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