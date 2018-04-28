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Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde beşinci cuma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 01:50 | Son Güncelleme

İsrail'in, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralananların sayısı 955'e yükseldi

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Gazze sınırında Filistinliler tarafından dün gerçekleştirilen gösterilere müdahalesinde yaralananların sayısının 955'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin dünkü müdahalesi sonucu yaralananların sayısı 955'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yaralanan 3 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu. Söz konusu Filistinlilerle beraber 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olanların sayısı 45'e yükseldi.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana 45 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 6 binden fazla gösterici yaralandı. Şehit olanlar arasında 2 gazeteci ve 18 yaş altında olan 4 Filistinli bulunuyor. Yaralılardan bin 673'ü de İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermilerin hedefi oldu.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam ettirmeyi planlıyor.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze

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