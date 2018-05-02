Geçen ay 2 gazetecinin öldürüldüğü Gazze'de "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" münasebetiyle düzenlenen sempozyumda, gazetecilerin görevleri başında maruz kaldığı tehlikelerden korunmasının yolları görüşüldü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından organize edilen sempozyuma, onlarca hakim, avukat ve aktivist katıldı.

"Yönetimin davranışını takip: Medya, adalet ve hukukun üstünlüğü" isimli sempozyumda, görevleri başındaki medya mensuplarının korunmasının yolları ele alındı.

Ramallah'taki BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yetkilisi James Henin, burada yaptığı konuşmada, Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle Gazze ve Ramallah'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen program vesilesiyle bir kez daha hukukun üstünlüğünü vurgulamak ve tüm basın çalışanlarını kutlamak istediğini söyledi.

Geçen ay Gazze sınırındaki olaylar sırasında 2 gazetecinin görevi başındayken İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Henin, "Sempozyumun konusu, hukukun üstünlüğü. Bu nedenle hukukçularla; maruz kaldıkları olaylarda gazetecilerin korunmasının yollarını ele alıyoruz." dedi.