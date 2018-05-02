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Gazze'de düzenlenen sempozyumda "gazetecilerin güvenliği" tartışıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

Gazze'de düzenlenen sempozyumda "gazetecilerin güvenliği" tartışıldı

Geçen ay 2 gazetecinin öldürüldüğü Gazze'de "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" münasebetiyle düzenlenen sempozyumda, gazetecilerin görevleri başında maruz kaldığı tehlikelerden korunmasının yolları görüşüldü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından organize edilen sempozyuma, onlarca hakim, avukat ve aktivist katıldı.

"Yönetimin davranışını takip: Medya, adalet ve hukukun üstünlüğü" isimli sempozyumda, görevleri başındaki medya mensuplarının korunmasının yolları ele alındı.

Ramallah'taki BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yetkilisi James Henin, burada yaptığı konuşmada, Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle Gazze ve Ramallah'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen program vesilesiyle bir kez daha hukukun üstünlüğünü vurgulamak ve tüm basın çalışanlarını kutlamak istediğini söyledi.

Geçen ay Gazze sınırındaki olaylar sırasında 2 gazetecinin görevi başındayken İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Henin, "Sempozyumun konusu, hukukun üstünlüğü. Bu nedenle hukukçularla; maruz kaldıkları olaylarda gazetecilerin korunmasının yollarını ele alıyoruz." dedi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında geçen ay düzenlenen gösterilerde Yasir Murteca (30) ve Ahmed Ebu Hüseyin (24) isimli Filistinli iki gazeteci görevlerini yaptıkları sırada İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Basın Özgürlüğü gazeteci

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