Gazze'de Filistinli bir genç şehit oldu

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere ABD destekli İsrail'in kanlı müdahalesinde yaralanan Mümin Fethi el-Hems'in bu sabah (17) şehit olduğu belirtildi.
Alınan bilgiye göre, dün Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalede kullandığı tahrip uçlu mermiyle yaralanan Hems, sevk edildiği hastanede kurtarılamadı.
İsrail askerlerinin dün Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde, 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği, 90'ı gerçek mermi ile olmak üzere 246 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Yaralılardan 19'unun çocuk, 10'unun kadın, 4'ünün sağlık ekiplerinden 1'inin ise gazeteci olduğu bilgisi verilmişti.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
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