Gazze'de Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.
Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması için uluslararası insan hakları kuruluşlarından destek istedi.
Tutuklu Raid'in annesi Semira el-Hac Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlum Raid 13 yıldır İsrail hapishanelerinde. İki buçuk yıldır oğlumun yüzünü görmüyorum, ziyaret etmemi de engelliyorlar." dedi.
Gösterilerin televizyondan canlı yayımlandığını söyleyen Ahmed, böylece oğlunun kendisini en azından ekrandan görme imkânı bulduğunu, bu yüzden bu tür faaliyetlere katıldığını dile getirdi.
Eski tutuklu Eymen eş-Şeravine de tutukluların çektiği acılara dikkati çekmek ve onlara destek olmak için gösteriye katıldığını belirtti.
"Tutuklular İsrail hapishanelerinde hücre hapsi, idari tutukluluk, ziyaretlerin engellenmesi, keyfi yer değişikliği ve zaman zaman çıplak muayene gibi ihlallere maruz kalıyor." diyen Şeravine, insan hakları örgütleri ve uluslararası topluma, bu ihlalleri durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.
İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
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