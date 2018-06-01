İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridinde 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında sınırda bugün de barışçıl gösteriler düzenleniyor.

"Hayfa'dan Gazze'ye kan ve kader ortaklığı" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 10. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güç ve sıcak havaya rağmen binlerce Filistinli katılıyor.

Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

Gazze sınırının farklı bölgelerinde gösteriler düzenleyen Filistinliler, önceki gösterilerde olduğu gibi İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için sınırda lastik yakıyor. Her yaştan Filistinlinin destek verdiği gösterilere, daha önceki gösterilerde yaralanan bazı kişilerin koltuk değnekleriyle katıldığı görülüyor.

Katılımın oldukça yoğun olduğu gösterilerde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler özgürlük sloganları atıyor. Sınırda olası İsrail saldırılarında yaşanabilecek yaralanmalar için çok sayıda ambulans hazır bekliyor.