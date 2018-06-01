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Gazze'de "Hayfa'dan Gazze'ye kan ve kader ortaklığı" cuması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

Gazze'de "Hayfa'dan Gazze'ye kan ve kader ortaklığı" cuması

İsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridinde 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında sınırda bugün de barışçıl gösteriler düzenleniyor.

"Hayfa'dan Gazze'ye kan ve kader ortaklığı" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 10. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güç ve sıcak havaya rağmen binlerce Filistinli katılıyor.

Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

Gazze sınırının farklı bölgelerinde gösteriler düzenleyen Filistinliler, önceki gösterilerde olduğu gibi İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için sınırda lastik yakıyor. Her yaştan Filistinlinin destek verdiği gösterilere, daha önceki gösterilerde yaralanan bazı kişilerin koltuk değnekleriyle katıldığı görülüyor.

Katılımın oldukça yoğun olduğu gösterilerde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler özgürlük sloganları atıyor. Sınırda olası İsrail saldırılarında yaşanabilecek yaralanmalar için çok sayıda ambulans hazır bekliyor.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu 110'dan fazla Filistinli şehit olmuş, binlercesi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Filistin

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