Gazze'de iki şehide cenaze töreni

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik topçu ateşinde şehit edilen 2 Filistinli için Gazze'de yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenleri düzenlendi.

Şehit Filistinlilerden Abdulkerim en-Naka'nın (28) cenaze namazı Han Yunus'ta, Hüseyin Semir Ammur'unki (25) ise Refah kentinde kılındı.

Kılınan cenaze namazlarının ardından şehit Filistinliler, yüzlerce kişinin omuzlarında sloganlar eşliğinde toprağa verilecekleri kabristanlıklara taşındı.

Filistin Sağlık Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti doğu sınırında İsrail topçu ateşine maruz kalan 2 kişinin şehit olduğu" duyurulmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de olaya ilişkin açıklamasında, "Gazze'nin güneyindeki tel örgülerin bulunduğu güvenlik bölgesinde bir noktaya patlayıcı madde yerleştirilmesine İsrail güçlerinin topçu atışlarıyla karşılık verdiğini" belirtmişti.

İsrail savaş uçakları dün akşam da Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

