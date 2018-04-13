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Gazze’de İsrail güçleri, Filistinli bir futbolcunun hayalini yok etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Gazze’de İsrail güçleri, Filistinli futbolcu Mohamed Obaid’i yaralayarak hayalini yok etti.İşgal altındaki Gazze’de, 30 Mart Cuma gününden bu yana İsrail sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaralanan Filistinli futbolcu Mohamed Obaid, İHA’ya konuştu.

Gazze’de İsrail güçleri, Filistinli futbolcu Mohamed Obaid’i yaralayarak hayalini yok etti.
İşgal altındaki Gazze’de, 30 Mart Cuma gününden bu yana İsrail sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaralanan Filistinli futbolcu Mohamed Obaid, İHA’ya konuştu. Barış yürüyüşlerine katılan 23 yaşındaki Filistinli futbolcu Mohamed Obaid, İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde sol ve sağ ayağından ağır yaralandı. Üzüntülü olduğunu belirten Obaid, “700 metre sınırdan uzaktayken bana gerçek mermilerle ateş açtılar, beni ağır yaraladılar ve İsrail işgal güçleri hayatımı mahvetti ve hayalimi öldürdü” dedi.
Obaid, "Deir Al-Balah Taki futbol takımı Al-Salah Spor Kulübünde oynuyorum. Takımda önemli oyunculardan biriyim. Çocukluğundan beri futbol oynuyorum, Filistin dışında oynayabilmek için antrenmanlarımı yoğunlaştırıyordum ama ne yazık ki bir anda tüm hayallerim yok ettiler" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş’a sevgisinden bahseden Filistinli futbolcu, umudunu kaybetmediğini aktardı. Obaid, “Çocukluk hayalimi gerçekleştirebilmek için yurt dışında tedavi görmem gerekiyor. FIFA’ya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum” dedi.

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