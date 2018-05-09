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Gazze'de Kassam Tugayları şehitlerini anma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 00:07 | Son Güncelleme

Gazze'de Kassam Tugayları şehitlerini anma töreni

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, cumartesi günü Gazze'de meydana gelen patlamada şehit olan 6 üyesi için anma töreni düzenledi.

Hamas liderlerinden Muşir el-Mısri, törende yaptığı konuşmada, "Düşman (İsrail) ile savaşımız tüm cephelerde açıktır." dedi.

Olayda şehit olan Kassam Tugayları üyelerinin güvenlik yönünden büyük başarılara imza atarak İsrail'i yenilgiye uğrattığını ve direniş için "en tehlikeli" diye nitelediği casusluk mekanizmasını çökerttiğini dile getiren Mısri, "Düşmana (İsrail'e) mesajımız, faturanız kabarıyor. Direnişin tepkisi sizin için acı verici olacaktır." diye konuştu.

Mısri, Hamas'ın kesinlikle silah bırakmayacağını, Filistin'i kurtarma yolundan vazgeçmeyeceğini, direnişi sırtından vurmayacağını ve şehitlerin kanlarını yerde bırakmayacağını vurguladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, cumartesi akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada 6 Filistinlinin şehit olduğunu, 3 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 6 kişinin ölümüne neden olan patlamanın arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürmüş, İsrail ordusu ise söz konusu patlamayla bir ilgilerinin olmadığını iddia etmişti.

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Gazze kassam tugayları şehitleri anma töreni

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