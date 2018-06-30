Gazze'de Katar Emiri'ne fahri doktora unvanı verildi

Gazze'deki El Aksa Üniversitesi tarafından Filistin halkına desteklerinden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye fahri doktora unvanı verildi.

El Aksa Üniversitesi Rektörü Kemal eş-Şerafi, Filistin halkına çeşitli alanlardaki destekleri sebebiyle Katar Emiri Şeyh Temim'e verilen fahri doktora belgesini üniversiteyi ziyaret eden Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi'ye takdim etti.

Şerafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Katar'ın hükümet ve halk düzeyinde abluka altındaki halkımızın yanında durması ve insani yardım projeleri sunmasından ötürü Emir Temim'e bu fahri doktora belgesini verdik." dedi.

Katar'ın üniversiteye bağış yaptığını aktaran Şerafi, bağışla harçlarını ödeyemedikleri için diploma alamayan öğrencilerin ücretlerinin ödenmesinin sağlandığına işaret etti.

Öte yandan bağış takdimi için düzenlenen törende konuşan Büyükelçi İmadi, Gazze'deki Filistin üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin harç ücretlerinin ödenmesi için 2.5 milyon dolar yardım sunduklarını belirtti.