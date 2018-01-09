HABER

Gazze'de Kudüs protestoları

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 30 dakika önce

- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, Gazze'de protesto edildi

Gazzeliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etti.

Filistinli gruplar tarafından Gazze'de düzenlenen gösteride, ABD'nin Kudüs'e ilişkin kararı aleyhinde pankartlar taşındı ve sloganlar atıldı.

Gösteride yer alan İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin son kararı ve Kudüs'e ilişkin İsrail yasalarına karşı gelmek için intifadanın devam etmesinin gerekliliğini vurgulamak üzere bir araya geldik." dedi.

Batş, ABD ve İsrail'in Kudüs politikalarının sonlandırılması için kitlesel eylem halkasının genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan ise "Bu gösteri, ABD Başkanı Trump'ın kararı veBatı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasaya cevap niteliğinde, intifada tırmanışının tamamlayıcısı olarak düzenleniyor." diye konuştu.

ABD'nin kararı ve Kudüs'e ilişkin İsrail yasaları sona erene kadar bu tür eylemlerin devam edeceğini belirten Rıdvan, Arap ve Müslüman ülkelere, "İsrail ve ABD'yi tüm alanlarda protesto etme" çağrısında bulundu.

Rıdvan, İsrail'i Filistinli tutukluların idamını öngören yasanın yol açacağı sonuçlar konusunda uyardı.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'e ilişkin kararına karşı protestolar başta Kudüs olmak üzere Filistin'in pek çok yerinde durmaksızın devam ediyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Küçük çocuktan annesinin yatağına şoke eden not

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

CHP’den Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusu

CHP’den Mevlüt Uysal ve Kadir Topbaş hakkında suç duyurusu

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Hande Fırat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi Üniversitesi' eleştirisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatının şaşkınlığını yaşadı

Kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatının şaşkınlığını yaşadı

Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Yüzbaşı Burak Akın neden teslim olduğunu itiraf etti! 'Yakalanacağımı anlayınca...'

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Son dakika! Bahçeli'den Erdoğan'ın davetine yanıt! İşte görüşme tarihi

Doğu'da Sibirya soğukları

Doğu'da Sibirya soğukları

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Yat limanını eriyen taşlardan yaptılar!

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Son dakika! TEM'de korkunç kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.