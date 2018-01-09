Gazze'de Kudüs protestoları

Gazzeliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını protesto etti.

Filistinli gruplar tarafından Gazze'de düzenlenen gösteride, ABD'nin Kudüs'e ilişkin kararı aleyhinde pankartlar taşındı ve sloganlar atıldı.

Gösteride yer alan İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'nin son kararı ve Kudüs'e ilişkin İsrail yasalarına karşı gelmek için intifadanın devam etmesinin gerekliliğini vurgulamak üzere bir araya geldik." dedi.

Batş, ABD ve İsrail'in Kudüs politikalarının sonlandırılması için kitlesel eylem halkasının genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan ise "Bu gösteri, ABD Başkanı Trump'ın kararı veBatı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasaya cevap niteliğinde, intifada tırmanışının tamamlayıcısı olarak düzenleniyor." diye konuştu.

ABD'nin kararı ve Kudüs'e ilişkin İsrail yasaları sona erene kadar bu tür eylemlerin devam edeceğini belirten Rıdvan, Arap ve Müslüman ülkelere, "İsrail ve ABD'yi tüm alanlarda protesto etme" çağrısında bulundu.

Rıdvan, İsrail'i Filistinli tutukluların idamını öngören yasanın yol açacağı sonuçlar konusunda uyardı.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'e ilişkin kararına karşı protestolar başta Kudüs olmak üzere Filistin'in pek çok yerinde durmaksızın devam ediyor.

(AA)