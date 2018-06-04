Gazze'de maaş kesintileri protesto edildi

İsrail hapishanelerindeki eski Filistinli tutuklular, Filistin hükümetinin uyguladığı maaş kesintilerini protesto etti.

Gazze'deki Meçhul Asker Anıtı önünde biraraya gelen onlarca eylemci, Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı çalışanların katılımıyla düzenlediği gösteride, insan zinciri oluşturdu.

Göstericiler, "Sessizliği bozun ve hakkınızı savunun. Maaş almak, İsrail hapishanelerinde canlarını feda edenlerin hakkıdır." yazılı pankartlar taşıdı.

Eski tutuklulardan Mustafa Müslimani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, bu barışçıl protestoyu Filistin yönetimi tarafından maaşlara yapılan kesintiden dolayı düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Müslimani, "Esirler hareketi olarak yaptırımların kaldırılması ve haklarımızın iadesi talebiyle barışçıl gösteri düzenleyerek sessizliği bozmak istedik." dedi.

Barışçıl eylemlerin artması gerektiğini vurgulayan Müslümani, önümüzdeki günlerde eski tutukluların maaşlarının geri ödenmesi ve Gazze'deki memur maaşlarına yapılan kesintinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.