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Gazze'de özel sektörden "ekonomik isyan" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 22:46 | Son Güncelleme

Filistinli İş Adamları Derneği: "Gazze'deki kötü ekonomik durumun olduğu gibi devam etmesi halinde özel sektörde faaliyette bulunan kurumlar çok yakında ekonomik isyan başlatmak zorunda kalacaktır"

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistinli İş Adamları Derneği, kötü ekonomik şartların devam etmesi halinde "ekonomik isyan" çıkabileceği uyarısında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki kötü ekonomik durumun olduğu gibi devam etmesi halinde özel sektörde faaliyette bulunan kurumlar çok yakında ekonomik isyan başlatmak zorunda kalacaktır." denildi.

Ekonomik isyanın tüm sınır kapıları kapatılarak Gazze'ye mal girişinin ve herhangi bir yere para ödemelerinin durdurulmasını da kapsayacağı belirtilen açıklamada, Gazze'yi kurtarmak için acilen müdahalede bulunulmaması halinde ekonomik sıkıntıda patlamanın kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunuldu.

İsrail'e, Gazze'ye ve halkına yönelik ablukasını devam ettirmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, halkın daha fazla baskı ile ablukaya tahammül etmeyeceğine ve çocukların, gençlerin, tüccarın, sanayicinin, müteahhitlerin ve çiftçilerin dilenciye dönüşmesine izin vermeyeceğine işaret edildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği ile uluslararası örgütlere, iş işten geçmeden Gazze'yi kurtarmak için acilen harekete geçmeleri ve ablukayı derhal sona erdirmesi ve şahısların, tüccarın ve ticari malların Gazze'ye geçişi için kullanılan sınır kapılarını derhal açması için İsrail'e ciddi ve gerçek baskı uygulamaları çağrısında bulunuldu.

Derneğin açıklamasında ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan da Gazze halkına yönelik toplu cezalandırma uygulamasını derhal durdurması ve memurların maaşlarını ödememekten vazgeçmesi istendi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Gazzeli memurlar da Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.

Ramallah hükümetinin sorumluluklarını üstlenmemesi, Hamas'ın Gazze yönetimini elinde bulundurduğu dönemde tayin ettiği memurların durumu gibi meseleler yüzünden anlaşmanın uygulama aşamasında sıkıntılar yaşanıyor.

Uzmanlar, Gazze'deki yoksulluğun başlıca nedeni olarak 2006'dan bu yana devam eden İsrail ablukasının yol açtığı üretim krizi ve yerel sektördeki durgunluğu gösteriyor.

İsrail'in ablukasının yanı sıra Temmuz 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek bağlantı noktası konumundaki Refah Sınır Kapısı'nı sık sık kapatıyor.

Abluka nedeniyle yakıt sıkıntısı çekilen şehirde, günün neredeyse yarısından fazlasında ev ve iş yerlerine elektrik verilemiyor. Bu da Gazze'deki imalathanelerin ya kapanmasına ya da üretiminin ciddi manada azalmasına neden oluyor.

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