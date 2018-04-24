GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistinli İş Adamları Derneği, kötü ekonomik şartların devam etmesi halinde "ekonomik isyan" çıkabileceği uyarısında bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki kötü ekonomik durumun olduğu gibi devam etmesi halinde özel sektörde faaliyette bulunan kurumlar çok yakında ekonomik isyan başlatmak zorunda kalacaktır." denildi.

Ekonomik isyanın tüm sınır kapıları kapatılarak Gazze'ye mal girişinin ve herhangi bir yere para ödemelerinin durdurulmasını da kapsayacağı belirtilen açıklamada, Gazze'yi kurtarmak için acilen müdahalede bulunulmaması halinde ekonomik sıkıntıda patlamanın kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunuldu.

İsrail'e, Gazze'ye ve halkına yönelik ablukasını devam ettirmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, halkın daha fazla baskı ile ablukaya tahammül etmeyeceğine ve çocukların, gençlerin, tüccarın, sanayicinin, müteahhitlerin ve çiftçilerin dilenciye dönüşmesine izin vermeyeceğine işaret edildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği ile uluslararası örgütlere, iş işten geçmeden Gazze'yi kurtarmak için acilen harekete geçmeleri ve ablukayı derhal sona erdirmesi ve şahısların, tüccarın ve ticari malların Gazze'ye geçişi için kullanılan sınır kapılarını derhal açması için İsrail'e ciddi ve gerçek baskı uygulamaları çağrısında bulunuldu.