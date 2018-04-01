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Gazze'de "Palmiye Pazarı" ayini

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 20:48 | Son Güncelleme

Gazze'deki Ortodoks Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce kutlanan "Palmiye Pazarı" ayinini gerçekleştirdi

Gazze Şeridi'ndeki Ortodoks Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce kutlanan "Palmiye Pazarı" ayinini gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Ortodoks Hristiyanlar, erken saatlerden itibaren ayin için Aziz Porphyrius Kilisesi'nde toplandı.

Aziz Porphyrius Kilisesi Din İlişkileri Dairesi Müdürü Cebr el-Cilde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsa Mesih'in Kudüs'e girişinin yıl dönümü münasebetiyle Palmiye Pazarı'nı kutluyoruz." dedi.

İnsanların palmiye ve zeytin yaprakları taşıyarak dünyaya barış gelmesi için dua ettiğini belirten Cilde, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı 8 Nisan'da kutlamasının kararlaştırıldığını söyledi.

Cilde, Gazzeli Hristiyanların Kıyamet Kilisesi'nde ibadet için Kudüs'e geçiş izni talep ettiğini ancak İsrail yönetiminin yaşı 16'dan küçük ve 55'ten büyük sadece 339 kişiye izin verdiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nin iki milyonluk nüfusunun yaklaşık bini Hristiyanlardan oluşuyor.

Hazreti İsa'nın Kudüs'e son kez girişi sırasında, halkın onu ellerindeki palmiye dallarıyla selamladığına inanan Hristiyanlar, Palmiye Pazarı ayinini, her yıl Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önceki pazar gününde kutluyor.

Hristiyan dünyasının en kutsal mekanlarından Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi, her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Hristiyanların katılımıyla Paskalya ayinlerine ev sahipliği yapıyor. Hazreti İsa'nın ölümü ve dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı 8 Nisan Pazar günü kutlanacak.

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Gazze Ortodoks Hristiyanlar

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