Gazze'de patlama: 4 ölü

KUDÜS (AA) - İsrail'in ablukası altındaki Gazze şeridinde meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güneydeki sınır bölgesi olan Refah'ta patlama meydana geldi.
Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı patlamayla ilgili İsrail ordusunu suçladı.
Olayla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan İsrail ordusu basın ofisi, patlamayla bağlantılarının olmadığını kaydetti.
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