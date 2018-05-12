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Gazze'de sağlık sisteminde tehlike çanları çalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 00:36 | Son Güncelleme

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, bölgede sağlık sisteminde yaşanan sorunlara kayıtsız kalınmaması çağrısında bulundu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de sağlık sisteminin artan sorunlarına kayıtsız kalınmaması çağrısında bulundu.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada, Şifa Tıp Kompleksini ziyaret eden Komitenin Gazze'deki ofis müdürü Gilan Devorn'ın değerlendirmelerine yer verilerek, sağlık merkezlerindeki ilaç ve tıbbi malzeme eksiği ve elektrik krizi gibi sorunların görmezden gelinmemesi gerektiği belirtildi.

Sağlık sektöründeki sıkıntıların Büyük Dönüş Yürüyüşü öncesinde de var olduğuna dikkat çekilerek, Kızılhaç'ın böyle zor zamanlarda Gazze'nin yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce de kentin sağlık sistemlerinin tehlike sinyali vermeye başladığı uyarısında bulunmuştu. Büyük Dönüş Yürüyüşlerinin ardından 9 bine yaklaşan yaralı sayısıyla başa çıkmanın zorluğunun yaşandığı Gazze'de, sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu dile getiriliyor.

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında dün İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde bir Filistinlinin şehit olduğu, 973 göstericinin yaralandığı belirtilmişti.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteciler ve çocukların da olduğu 53 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze sağlık

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