Gazze'de sağlık sisteminde tehlike çanları çalıyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de sağlık sisteminin artan sorunlarına kayıtsız kalınmaması çağrısında bulundu.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamada, Şifa Tıp Kompleksini ziyaret eden Komitenin Gazze'deki ofis müdürü Gilan Devorn'ın değerlendirmelerine yer verilerek, sağlık merkezlerindeki ilaç ve tıbbi malzeme eksiği ve elektrik krizi gibi sorunların görmezden gelinmemesi gerektiği belirtildi.

Sağlık sektöründeki sıkıntıların Büyük Dönüş Yürüyüşü öncesinde de var olduğuna dikkat çekilerek, Kızılhaç'ın böyle zor zamanlarda Gazze'nin yanında yer almaya devam edeceği vurgulandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce de kentin sağlık sistemlerinin tehlike sinyali vermeye başladığı uyarısında bulunmuştu. Büyük Dönüş Yürüyüşlerinin ardından 9 bine yaklaşan yaralı sayısıyla başa çıkmanın zorluğunun yaşandığı Gazze'de, sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu dile getiriliyor.

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında dün İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde bir Filistinlinin şehit olduğu, 973 göstericinin yaralandığı belirtilmişti.