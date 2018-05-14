Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 25'e yükseldi

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 25 Filistinliyi şehit etti, 448 Filistinliyi de gerçek mermiyle yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 25 Filistinlinin şehit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında ayrıca Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 448'i gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle 918 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

- İsrail, İHA'larla gaz bombası yağdırıyor

İsrail askerlerinin sert müdahalelerine rağmen Gazze sınırın farklı bölgelerinde binlerce Filistinli, gösterilerine devam ediyor. Gerçek mermiyle göstericilerin üzerine ateş açan İsrail askerleri, insansız hava araçlarıyla (İHA) da protestocuların üzerine göz yaşartıcı gaz yağdırıyor.

Daha önce yapılan açıklamada Gazze sınırındaki gösterilere katılan 18 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edildiği belirtilmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

