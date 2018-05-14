HABER

Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 43'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 17:32 | Son Güncelleme

Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 43'e yükseldi

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 43 Filistinliyi şehit etti, 448'i gerçek mermiyle olmak üzere bin 693 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 43 Filistinlinin şehit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 448'i gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle bin 693 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamada Gazze sınırındaki gösterilere katılan 41 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edildiği belirtilmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdıİsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacakİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Mezarlıktaki Gizemli Kız tartışması sürüyor! İkiye bölündülerMezarlıktaki Gizemli Kız tartışması sürüyor! İkiye bölündüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil Kudüs

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs için koşacaklar

19 Mayıs için koşacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.