Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 43'e yükseldi

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 43 Filistinliyi şehit etti, 448'i gerçek mermiyle olmak üzere bin 693 Filistinliyi yaraladı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 43 Filistinlinin şehit edildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 448'i gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle bin 693 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.
Daha önce yapılan açıklamada Gazze sınırındaki gösterilere katılan 41 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edildiği belirtilmişti.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
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