Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 58'e yükseldi

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu şehit olanların sayısının 58'e yükseldiği belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda göstericilere yönelik saldırılarda şehit olanların sayısının 58'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 2 bin 770'i aştığı ifade edildi.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.
Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapıldı.
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Filistinlilerle dayanışma amacıyla Türkiye'de 3 gün ulusal yas ilan edildi
Bakanlar Kurulu sonrası Bozdağ'dan önemli açıklamalar
UBER aracında şok olay! Sarhoş kadına tecavüz edip selfie çekti
HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, tüm cumhurbaşkanı adaylarını Filistin için ortak mitinge çağırdı
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek
Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum