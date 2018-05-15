Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 58'e yükseldi

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu şehit olanların sayısının 58'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda göstericilere yönelik saldırılarda şehit olanların sayısının 58'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 2 bin 770'i aştığı ifade edildi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binasının resmi açılışı dün yapıldı.

