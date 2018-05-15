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Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 62'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:27 | Son Güncelleme

Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 62'ye yükseldi

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinlilerin sayısının 62'ye yükseldiği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Kampı'nın doğu sınırında ateş açması sonucu henüz kimliği belirlenemeyen bir Filistinlinin şehit olduğunu belirtti.

Kudra, bugün yaptığı açıklamada, dünden bu yana Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde şehit olanların sayısının İsrail askerlerinin bugün 51 yaşındaki Nasır Ahmed Gurab isimli Filistinliyi şehit etmesiyle 61'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bin 770'i geçtiğini ifade etmişti.

Şehitlerden 8'i 18 yaş altı çocuklardan, yaralıların da 225'i çocuk ve 86'sı kadınlardan oluşuyor.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.

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Gazze israil askerleri 1 Filistinli şehit oldu

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