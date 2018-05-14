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Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 9'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 9'a yükseldi

GAZZE (AA) – İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 9 Filistinliyi şehit etti, 253 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 9 Filistinlinin şehit edildiği belirtildi.

Öte yandan Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 253'ü gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle 390 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Daha önce yapılan açıklamada, Gazze sınırındaki gösterilere katılan Enes Hamdan Kıdeyh ve Musab Yusuf Ebu Leyla isimli 2 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiği belirtilmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Gazze israil

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