Gazze'de şehit edilen Rezzan hemşirenin ailesi bayrama buruk girdi

NUR EBU AYŞE - İsrail askerleri tarafından Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yaparken şehit edilen 21 yaşındaki Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar'ın ailesi bayramı buruk karşıladı.

"Rezzan olmadan bayram, bayram değil. Rabbim bana onun yokluğunda sabır versin. Çünkü çok ama çok zor." diyen şehit hemşirenin annesi Sabrin en-Neccar, bayram namazından sonra doğruca kızının kabrini ziyaret etti.

Acısı taze anne, kızının mezarını öperek bayramını ve şehadetini tebrik etti.

Hayatının en anlamlı varlığını yitirdiğini belirten anne Neccar, bu bayramı şimdiye kadarki "en zor ve en acı" bayram olarak nitelendirdi.

Neccar, "İnsanlar beni metanetli görüyor. Ancak ben Rezzan'ın yokluğunda içimden ağlıyorum. O, benim için her şey demekti." dedi.

Şehit Rezzan'ın annesi Neccar ayrıca, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün hedefine ulaşana kadar devam etmesini istediğini belirtti.

Neccar ailesi, son iki aydır devam eden gösterilerde İsrail zulmü ve orantısız şiddeti sonucu evladını yitiren 128 aileden sadece birisi.