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Gazze'de şehit edilen Rezzan hemşirenin ailesi bayrama buruk girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

İsrail askerlerince şehit edilen Gazze’nin "yardım meleği" Rezzan hemşirenin annesi : -"Rezzan olmadan bayram, bayram değil. Rabbim bana onun yokluğunda sabır versin. Çünkü çok ama çok zor."

NUR EBU AYŞE - İsrail askerleri tarafından Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yaparken şehit edilen 21 yaşındaki Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar'ın ailesi bayramı buruk karşıladı.

"Rezzan olmadan bayram, bayram değil. Rabbim bana onun yokluğunda sabır versin. Çünkü çok ama çok zor." diyen şehit hemşirenin annesi Sabrin en-Neccar, bayram namazından sonra doğruca kızının kabrini ziyaret etti.

Acısı taze anne, kızının mezarını öperek bayramını ve şehadetini tebrik etti.

Hayatının en anlamlı varlığını yitirdiğini belirten anne Neccar, bu bayramı şimdiye kadarki "en zor ve en acı" bayram olarak nitelendirdi.

Neccar, "İnsanlar beni metanetli görüyor. Ancak ben Rezzan'ın yokluğunda içimden ağlıyorum. O, benim için her şey demekti." dedi.

Şehit Rezzan'ın annesi Neccar ayrıca, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün hedefine ulaşana kadar devam etmesini istediğini belirtti.

Neccar ailesi, son iki aydır devam eden gösterilerde İsrail zulmü ve orantısız şiddeti sonucu evladını yitiren 128 aileden sadece birisi.

Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar, 1 Haziran cuma günü Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 128 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 14 binden fazla gösterici de İsrail askerlerinin saldırılarında yaralandı.

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