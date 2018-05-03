Gazze'de şehit olan 15 yaşındaki Uveyda'nın uçurtması yarım kaldı

Gazze şeridinin güneyindeki Avrupa Hastanesine giderek Uveyda'nın durumundan emin olmak isteyen ailesi 15 yaşındaki çocuklarının vurularak kafasının parçalanmış olduğunu, sabaha karşı Uveyda'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve şehit düştüğü haberini aldı.

Uveyda'yı etraftakilere ve gösteriye katılanlara soran aile daha sonra Gazze'deki hastaneleri dolaşarak şehit ve yaralıların isimlerine baktı ancak Uveyda'nın ismine rastlamadı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılmak için annesi ile vedalaştıktan sonra evinden ayrılan Uveyda'yı akşam evlerine dönen çocuklar arasında göremeyen anne ve babası oğullarını merak ederek aramaya başladı.

Uveyda'nın her cuma sınıra giderek gösterilere katıldığını belirten anne Şurrab, "Her gidişinde şehadeti isterdi. Bilmiyorum bu yaştaki bir çocuğu şehit olma arzusuna iten konu nedir." diye konuştu.

Oğlunun şehit olmadan bir gün önce yapmaya başladığı yeni uçurtmanın yarısını tamamladıktan sonra evlerinin salonuna astığını söyleyen annesi Şurrab, "uçurtmasını eli ile gösterdi ve bana 'sınıra gidiyorum eğer şehit olursam buna bak ve beni hatırla' diye şaka yaptı. Bende ona bir daha böyle söyleme diye çıkıştım." dedi.

Uveyda'nın annesi oğlunun etrafına neşe saçan bir çocuk olduğunu ve uçurtma yaparak evlerinin çatısında uçurmayı çok sevdiğini ifade etti.

Görgü şahitleri, sınırdan 300 metre uzaklıkta yapılan barışçıl yürüyüş sırasında Uveyda'nın kalabalığın ortasında olduğunu ve keskin nişancılar tarafından başından vurularak yere yığıldığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından sınırda görevlendirilen sağlık personeli sorumlusu Doktor Salah er-Rantisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uveyda'nın İsrail keskin nişancıları tarafından doğrudan nişan alınarak başından vurulduğunu söyledi.

İşgalcilerin birçok çocuğu öldürmesine rağmen yine de masum bir çocuğu öldüreceklerini beklemediğini, İsrail'in kimseye merhametinin olmadığını aktaran Şurrab şöyle devam etti:

"Benim çocuğum kafasından vurulmayı hak edecek ne yaptı, suçu neydi? Bunu bir asker nasıl yapabilir ve çocuğuma ateş ederken kendisinin de çocuğu olduğunu hiç düşünmedi mi? İsrail askerlerinin ne merhameti ne de vicdanı var."

Azzam Uveyda'nın babası Hilal Uveyda ise, çalıştığı otomobil tamirhanesinde oğlunun kendisine yardım ettiğini ve adeta sağ kolu olduğunu söyledi.

Oğlunun çok cesur ve zeki bir çocuk olduğunu ifade eden baba Uveyda, "İşgalciler Filistin halkının kanını emiyor. Ne çocuk, ne taş, ne ağaç, ne kadın, ne kağıt bıraktı. Oğlumun günahı neydi, barışçıl bir yürüyüşte bir çocuk ağır silahlı askerlerce nasıl öldürülür?" şeklinde konuştu.

Hilal Uveyda, "Oğlum Filistin ve topraklarımız için bir kayıp değildir. Oğlum Aksa için fedadır. Topraklarımıza dönene kadar direneceğiz." dedi.

