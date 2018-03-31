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Gazze'de şehit olanlar için Nablus'ta sembolik cenaze töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

Gazze'de şehit olanlar için Nablus'ta sembolik cenaze töreni

İsrail askerlerinin Gazze sınırında dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde şehit düşen Filistinliler için Batı Şeria'nın Nablus kentinde sembolik cenaze töreni düzenlendi.

Nablus'taki Filistinli Gruplar Koordine Komitesi Sözcüsü İmad İştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sembolik cenaze ile tüm dünyaya halkımıza yönelik dün gerçekleştirilen katliamı kınadığımız mesajını vermek ve Filistin halkının birliğine vurgu yapmak istiyoruz." dedi.

Filistin halkının Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yıl dönümünün yaklaşması dolayısıyla uluslararası toplumu sorumluluklarını taşımaya davet ettiğini aktaran İştivi, dünyaya da İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları karşısında sessizliğini bozma çağrısı yaptı.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın diğer kentlerinde de Gazzelilerle dayanışma için kepenk kapatıldı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli şehit edilmiş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

- Direnişin sembolü: Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistinliler olayı protesto etmek için genel grev yapmış, İsrail güçlerinin Deir Hana beldesinde göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta işgale karşı etkinlikler düzenliyor.

1976 olayları İsrailli yetkililerle Filistinli kitleler arasında ilk çatışma olması sebebiyle büyük önem taşıyor.

Toprak Günü olarak anılan bu olay, İsrail'le Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin sebatının simgesi olarak görülüyor.

Filistin Toprak Günü'nün geçmişi "Nekbe" olarak bilinen 1948'de İsrail'in kurulması ve sonrasındaki olaylar zincirine kadar uzanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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