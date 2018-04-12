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Gazze'de şehit sayısı 33'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 20:35 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan Filistinli genç şehit oldu

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan 28 yaşındaki Abdullah Muhammed eş-Şehri'nin, kaldırıldığı Han Yunus'taki hastanede kurtarılamayarak şehit düştüğünü belirtti.

Şehri'nin hayatını kaybetmesiyle 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 33'e yükseldi.

İsrail'in sınırdaki barışçıl gösterilere orantısız güçle müdahalesinde 3 binden fazla Filistinli de yaralandı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

- Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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