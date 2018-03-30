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Gazze'de şehit sayısı 5'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

Gazze'de şehit sayısı 5'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'deki hastanelere ulaşan Filistinli şehitlerin sayısı 5'e yükselirken, yaralı sayısı da 370 oldu." dedi.

Kudra, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermezken, şehitlerin isimlerini "Ömer Vahid Semmur, Muhammed Kemal en-Neccar, Mahmud Ebu Muammer, Muhammed Ebu Ömer ve Ahmed İbrahim Avde" olarak kaydetti.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına düzenlediği topçu saldırısında sınırı belirleyen tel örgülere yakın bölgedeki tarlasında çalışan bir kişi şehit olmuştu.

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için İsrail-Gazze sınırındaki tel örgüler çevresinde 6 ayrı bölgede on binlerce kişi toplanmaya devam ediyor.

- Cuma namazını sınırda kıldılar Öte yandan Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinliler, cuma namazını sınırda kıldı.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılan on binlerce kişi, cuma namazını sınır bölgelerinde eda etti.

- Filistin Toprak Günü'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Gazze-İsrail sınırında "30 Mart Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için sınırdaki çeşitli bölgelerde çadırlar kurularak kalıcı gösteri alanları oluşturuldu.

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği duyuruldu.

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