Gazze'de şehit sayısı 5'e yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'deki hastanelere ulaşan Filistinli şehitlerin sayısı 5'e yükselirken, yaralı sayısı da 370 oldu." dedi.

Kudra, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermezken, şehitlerin isimlerini "Ömer Vahid Semmur, Muhammed Kemal en-Neccar, Mahmud Ebu Muammer, Muhammed Ebu Ömer ve Ahmed İbrahim Avde" olarak kaydetti.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına düzenlediği topçu saldırısında sınırı belirleyen tel örgülere yakın bölgedeki tarlasında çalışan bir kişi şehit olmuştu.

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için İsrail-Gazze sınırındaki tel örgüler çevresinde 6 ayrı bölgede on binlerce kişi toplanmaya devam ediyor.

- Cuma namazını sınırda kıldılar Öte yandan Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinliler, cuma namazını sınırda kıldı.