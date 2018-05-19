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Gazze'de şehit sayısı 65'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 17:44 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında pazartesi günü ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasının protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan 1 Filistinli daha şehit oldu

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında pazartesi günü ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan 1 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğu sınırında pazartesi günü yaralanan 21 yaşındaki Ahmed el-Abd Ebu Semra'nın şehit olduğu belirtildi.

Ebu Semra'nın şehadetiyle pazartesi gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şehit olan Filistinli sayısı 65'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bu sabah Gazze sınırında pazartesi günü İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 2 Filistinlinin şehit olduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs'ta yapılan resmi törenle açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cibaliya Mülteci Kampı Gazze

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